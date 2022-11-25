В Днепре остановится весь электротранспорт

Остановит свою работу и электротранспорт Кривого Рога.

Автобусные маршруты по направлениям работы электротранспорта будут дополнительно усилены.

Как сообщили в департаменте транспорта Днепровского горсовета, 25 ноября остановится весь электротранспорт. Приблизительно с 15:00 прекратят свое движение все троллейбусы и трамваи. Предварительно, они не будут курсировать до конца суток и выйдут на маршруты только завтра. Связано это с плановым отключением подстанций электротранспорта от электричества.

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