В Днепре остановится весь электротранспорт

Как сообщили в департаменте транспорта Днепровского горсовета, 25 ноября остановится весь электротранспорт. Приблизительно с 15:00 прекратят свое движение все троллейбусы и трамваи. Предварительно, они не будут курсировать до конца суток и выйдут на маршруты только завтра. Связано это с плановым отключением подстанций электротранспорта от электричества.
Автобусные маршруты по направлениям работы электротранспорта будут дополнительно усилены.
О любых изменениях обещают сообщить дополнительно.
Остановит свою работу и электротранспорт Кривого Рога.
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