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  • У Кривому Розі у найближчі півгодини буде повністю зупинено весь електротранспорт, – Вілкул

У Кривому Розі у найближчі півгодини буде повністю зупинено весь електротранспорт, – Вілкул

Сьогодні 15:01
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Ситуація з електрикою в Україні залишається важкою.

Новости Днепра про У Кривому Розі у найближчі півгодини буде повністю зупинено весь електротранспорт, - Вілкул

Так, у Кривому Розі у найближчі півгодини буде повністю зупинено весь електротранспорт.

Про це повідомив начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

Щойно прийшла ввідна від “Укренерго” відключити всі підстанції тролейбуса, трамвая та швидкісного трамвая для того, щоб не відключати котельні та насосні, – написав він.

Маршрутки продовжать працювати, кількість автобусів на центральних маршрутах буде також збільшена, але незначно.

Прошу криворіжців по особистих справах не їздити, а керівників підприємств почати відпускати людей раніше, щоб знизити навантаження на робоче перевезення, – зазначив начальник військової адміністрації міста.

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Новости Днепра про У Кривому Розі у найближчі півгодини буде повністю зупинено весь електротранспорт, - ВілкулУкраїнська

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