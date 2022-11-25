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  • Уперше за час блекауту: на набережній в Дніпрі з’явилося вуличне освітлення

Уперше за час блекауту: на набережній в Дніпрі з’явилося вуличне освітлення

Сьогодні 16:50
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У Дніпрі почали вмикати вуличне освітлення.
Новости Днепра про Уперше за час блекауту: на набережній в Дніпрі з'явилося вуличне освітлення

фото: Dnepr.info

У Дніпрі на набережній ввімкнули вуличне освітлення. Його тут не було з середи, після того, як почався блекаут. Світло повернули майже у всі будинки, тепер воно подекуди з’явилося і на вулиці.

Новости Днепра про Уперше за час блекауту: на набережній в Дніпрі з'явилося вуличне освітлення

Кілька десятків ліхтарів ввімкнули обабіч дороги на Набережній Перемоги. Працюють також всі світлофори. Тимчасово не можна скористатися вуличними туалетами – наразі на Перемозі немає води.

Новости Днепра про Уперше за час блекауту: на набережній в Дніпрі з'явилося вуличне освітлення

Нагадаємо, раніше в Дніпрі зупинився весь громадський транспорт через знеструмлення підстанцій.

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Новости Днепра про Уперше за час блекауту: на набережній в Дніпрі з'явилося вуличне освітленняУкраїнська

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