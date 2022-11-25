Уперше за час блекауту: на набережній в Дніпрі з’явилося вуличне освітлення

У Дніпрі на набережній ввімкнули вуличне освітлення. Його тут не було з середи, після того, як почався блекаут. Світло повернули майже у всі будинки, тепер воно подекуди з’явилося і на вулиці.
Кілька десятків ліхтарів ввімкнули обабіч дороги на Набережній Перемоги. Працюють також всі світлофори. Тимчасово не можна скористатися вуличними туалетами – наразі на Перемозі немає води.
Нагадаємо, раніше в Дніпрі зупинився весь громадський транспорт через знеструмлення підстанцій.
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Яна Юхименко
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