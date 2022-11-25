Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Через пошкодження магістралі в частині Дніпра знову пропаде вода: коли дадуть

Через пошкодження магістралі в частині Дніпра знову пропаде вода: коли дадуть

Сьогодні 12:28
просмотров

У декількох районах Дніпра знову не буде води. 

 

Новости Днепра про Через пошкодження магістралі в частині Дніпра знову пропаде вода: коли дадуть

Не встигли ми оговтатися під попереднього відключення води, так почалося нове. Через пошкодження магістралі на вулиці Набережній Заводскій не буде водопостачання одразу в кількох районах міста:

– у Новокадацькому районі: від вулиці Набережна Заводська починаючи з Кайдацького мосту;
– у Соборному районі: ж/м Перемога 1-6;
– у Центральному районі; 
– у Шевченківському районі: від вулиці Набережна до проспекту Дмитра Яворницького.

Також буде знижено тиск на лівобережній частині міста.

Водопостачання обіцяють поновити до 21:00 26-го листопада.

Ще подекуди вода є, тому зробіть запаси. 

Читайте також:

Новости Днепра про Через пошкодження магістралі в частині Дніпра знову пропаде вода: коли дадутьУкраїнська Новости Днепра про Через пошкодження магістралі в частині Дніпра знову пропаде вода: коли дадутьРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На війні з російськими загарбниками загинув наш земляк Леонтій Романовський
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:00
    На війні з російськими загарбниками загинув наш земляк Леонтій Романовський

    У місті Мар’їнка Донецької області загинув працівник АрселорМіттал Кривий Ріг…

    Сили оборони помстилися за вбивство немовляти на Запоріжжі – Федоров
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:15
    Сили оборони помстилися за вбивство немовляти на Запоріжжі – Федоров

    Українські військові знищили ракетний комплекс С300, з якого росіяни вбили…

    «R – означає «Спротив»: мер Дніпра про французів та українців за кордоном
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:27
    «R – означає «Спротив»: мер Дніпра про французів та українців за кордоном

    Мер Дніпра Борис Філатов розповів про своє відрядження та те,…

    В частині Дніпра припинили водопостачання: адреси
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:17
    В частині Дніпра припинили водопостачання: адреси

    Така ситуація склалася через відсутність електрики.

    Наверх