Через пошкодження магістралі в частині Дніпра знову пропаде вода: коли дадуть

Не встигли ми оговтатися під попереднього відключення води, так почалося нове. Через пошкодження магістралі на вулиці Набережній Заводскій не буде водопостачання одразу в кількох районах міста:
– у Новокадацькому районі: від вулиці Набережна Заводська починаючи з Кайдацького мосту;
– у Соборному районі: ж/м Перемога 1-6;
– у Центральному районі;
– у Шевченківському районі: від вулиці Набережна до проспекту Дмитра Яворницького.
Також буде знижено тиск на лівобережній частині міста.
Водопостачання обіцяють поновити до 21:00 26-го листопада.
Ще подекуди вода є, тому зробіть запаси.
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