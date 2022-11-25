Через пошкодження магістралі в частині Дніпра знову пропаде вода: коли дадуть

У декількох районах Дніпра знову не буде води.

Не встигли ми оговтатися під попереднього відключення води, так почалося нове. Через пошкодження магістралі на вулиці Набережній Заводскій не буде водопостачання одразу в кількох районах міста:

– у Новокадацькому районі: від вулиці Набережна Заводська починаючи з Кайдацького мосту;

– у Соборному районі: ж/м Перемога 1-6;

– у Центральному районі;

– у Шевченківському районі: від вулиці Набережна до проспекту Дмитра Яворницького.

Також буде знижено тиск на лівобережній частині міста.

Водопостачання обіцяють поновити до 21:00 26-го листопада.

Ще подекуди вода є, тому зробіть запаси.

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