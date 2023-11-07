Возле Кривого Рога «прилет»: россияне ударили по инфраструктурному объекту

Оккупанты ударили по инфраструктурному объекту возле Кривого Рога. Предварительно, из-за «прилета» люди не пострадали. Остальную информацию выясняем, – написал Лысак.

По предварительной информации, из-за «прилета» люди не пострадали. Детали уточняют.

Во время тревоги в Кривом Роге слышали взрыв.

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