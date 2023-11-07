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  • Возле Кривого Рога «прилет»: россияне ударили по инфраструктурному объекту

Возле Кривого Рога «прилет»: россияне ударили по инфраструктурному объекту

Сегодня 12:53
просмотров

Во время тревоги в Кривом Роге слышали взрыв.

Новости Днепра про Возле Кривого Рога «прилет»: россияне ударили по инфраструктурному объекту

Как стало известно, россияне ударили по инфраструктурному объекту возле города.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

По предварительной информации, из-за «прилета» люди не пострадали. Детали уточняют.

Оккупанты ударили по инфраструктурному объекту возле Кривого Рога. Предварительно, из-за «прилета» люди не пострадали. Остальную информацию выясняем, – написал Лысак.

Новости Днепра про Возле Кривого Рога «прилет»: россияне ударили по инфраструктурному объекту

Пожалуйста, не игнорируйте тревоги!

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Новости Днепра про Возле Кривого Рога «прилет»: россияне ударили по инфраструктурному объектуУкраїнська Новости Днепра про Возле Кривого Рога «прилет»: россияне ударили по инфраструктурному объектуРусский

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