Поблизу Кривого Рогу «приліт»: росіяни вдарили по інфраструктурному об’єкту

Як стало відомо, росіяни вдарили по інфраструктурному об’єкту поблизу міста.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
За попередньою інформацією, через «приліт» люди не постраждали. Деталі уточнюють.
Окупанти вдарили по інфраструктурному об’єкту поблизу Кривого Рогу. Попередньо, через «приліт» люди не постраждали. Решту інформації з’ясовуємо, – написав Лисак.
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Тривоги не ігноруйте!
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