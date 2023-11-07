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У Кривому Розі під час тривоги пролунав вибух: що відомо

Сьогодні 12:26
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Тривоги не ігноруйте!

Новости Днепра про У Кривому Розі під час тривоги пролунав вибух: що відомо

У Кривому Розі під час тривоги пролунав вибух.

Про це повідомляли місцеві Telegram-канали та моніторингові чати.

Також цю інформацію підтвердив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста. Він закликав мешканців дотримуватися інформаційної гігієни.

Кривий Ріг. Вибух. Дотримуємося інформаційної гігієни, – написав він.

Новости Днепра про У Кривому Розі під час тривоги пролунав вибух: що відомо

Зазначимо, що під час тривоги у Повітряних силах попереджали про ракетну небезпеку для нашої області:

Новости Днепра про У Кривому Розі під час тривоги пролунав вибух: що відомо

Чекаємо на офіційну інформацію!

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Новости Днепра про У Кривому Розі під час тривоги пролунав вибух: що відомоУкраїнська

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