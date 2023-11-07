У Кривому Розі під час тривоги пролунав вибух: що відомо

У Кривому Розі під час тривоги пролунав вибух.
Про це повідомляли місцеві Telegram-канали та моніторингові чати.
Також цю інформацію підтвердив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста. Він закликав мешканців дотримуватися інформаційної гігієни.
Кривий Ріг. Вибух. Дотримуємося інформаційної гігієни, – написав він.
Зазначимо, що під час тривоги у Повітряних силах попереджали про ракетну небезпеку для нашої області:
Чекаємо на офіційну інформацію!
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