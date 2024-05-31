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На Дніпропетровщині жінка зіштовхнула медсестру зі сходів

Сьогодні 21:33
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На Дніпропетровщині судили жінку, яка зіштовхнула медсестру зі сходів.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині жінка зіштовхнула медсестру зі сходів

У Кривому Розі пацієнтка лікарні, яка зіштовхнула медсестру зі сходів отримала покарання у Дзержинському суді міста у вигляді штрафу – 850 гривень, пише “Перший Криворізький”.

Конфлікт між пацієнткою та працівницею лікарні виник у лютому 2024 році. Під час сварки жінка вхопила медсестру за плечі та жбурнула її зі сходів.

У суді нападниця повністю визнала свою провину і отримала покарання за умисне вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень, у вигляді штрафу у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині жінка зіштовхнула медсестру зі сходівУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині жінка зіштовхнула медсестру зі сходівРусский

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