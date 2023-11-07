В Кривом Роге во время тревоги прогремел взрыв: что известно

В Кривом Роге во время тревоги прогремел взрыв.
Об этом сообщали местные Telegram-каналы и мониторинговые чаты.
Также эту информацию подтвердил глава Рады обороны города Александр Вилкул. Он призвал жителей соблюдать информационную гигиену.
Кривой Рог. Взрыв. Соблюдаем информационную гигиену, – написал он.
Отметим, что во время тревоги в Воздушных силах предупреждали о ракетной опасности для нашей области:
Ждем официальную информацию!
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