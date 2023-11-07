В Кривом Роге во время тревоги прогремел взрыв: что известно

Отметим, что во время тревоги в Воздушных силах предупреждали о ракетной опасности для нашей области:

Также эту информацию подтвердил глава Рады обороны города Александр Вилкул. Он призвал жителей соблюдать информационную гигиену.

Об этом сообщали местные Telegram-каналы и мониторинговые чаты.

В Кривом Роге во время тревоги прогремел взрыв.

Разоблачили перевозчика, работавшего на оккупантов, а после деоккупации Херсона бежал…

Эти таблички разместили, чтобы люди знали, что в железобетонное укрытие…

В Днепре на мобильных укрытиях разместили таблички: какие и зачем Эти таблички разместили, чтобы люди знали, что в железобетонное укрытие можно попасть круглосуточно. 6 просмотров

Кто в Днепре останется без субсидии: причины по которым не начислят помощь С началом отопительного сезона те, кто получал субсидию в прошлом году автоматически будут получать ее и в этом году. Также все желающие получать помощь на оплату коммуналки могут подать заявление. В таком случае, субсидия будет насчитываться с календарного начала отопительного… 4 просмотров