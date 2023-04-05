«Воспитывал» солдата кулаками: на Житомирщине будут судить командира взвода

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении командира взвода одной из воинских частей Житомирщины, который применил физическую силу к подчиненному.
Обвинительный акт направлен в суд.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
Напомним, инцидент произошел 11 марта. Младший лейтенант решил «проучить» солдата-срочника, якобы находившегося на военной службе в состоянии алкогольного опьянения. Однако вместо правовых методов воздействия он решил применить силу. Командир нанес юноше несколько ударов по туловищу. В результате потерпевший получил легкие телесные повреждения.
«Воспитательную беседу» засняли, а видео опубликовали в сети.
15 марта военному сообщили о подозрении и отстранили от занимаемой должности.
Младший лейтенант свою вину признал. Его обвиняют в применении насилия в отношении подчиненного, совершенное в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
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