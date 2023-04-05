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  • «Воспитывал» солдата кулаками: на Житомирщине будут судить командира взвода

«Воспитывал» солдата кулаками: на Житомирщине будут судить командира взвода

Сегодня 11:57
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Теперь "воспитатель" может провести за решеткой до 12 лет.

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Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении командира взвода одной из воинских частей Житомирщины, который применил физическую силу к подчиненному.

Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Напомним, инцидент произошел 11 марта. Младший лейтенант решил «проучить» солдата-срочника, якобы находившегося на военной службе в состоянии алкогольного опьянения. Однако вместо правовых методов воздействия он решил применить силу. Командир нанес юноше несколько ударов по туловищу. В результате потерпевший получил легкие телесные повреждения.

«Воспитательную беседу» засняли, а видео опубликовали в сети. 

15 марта военному сообщили о подозрении и отстранили от занимаемой должности.

Младший лейтенант свою вину признал. Его обвиняют в применении насилия в отношении подчиненного, совершенное в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

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