Не будет 9 часов: завтра в Днепре некоторым жителям выключат свет

В четверг, 6 апреля, некоторым жителям Днепра выключат свет. Это касается абонентов Центральной энергетической компании.
Причина – проведение ремонтных работ.
Об этом сообщили в ТГ-канале ЦЭКа.
Так, завтра с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по адресам:
Напомним, ранее мы писали, что некоторые жители Днепра остались без воды: адреса.
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