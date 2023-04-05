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Не будет 9 часов: завтра в Днепре некоторым жителям выключат свет

Сегодня 15:54
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Новости Днепра про Не будет 9 часов: завтра в Днепре некоторым жителям выключат свет

В четверг, 6 апреля, некоторым жителям Днепра выключат свет. Это касается абонентов Центральной энергетической компании.

Причина – проведение ремонтных работ.

Об этом сообщили в ТГ-канале ЦЭКа.

Так, завтра с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по адресам:

  • ул. Дмитрия Кедрина: 59, 66;
  • ул. Криворожская: 10;
  • ул. Макарова: 8;
  • пер. Станкостроительный: 3.

Напомним, ранее мы писали, что некоторые жители Днепра остались без воды: адреса.

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Новости Днепра про Не будет 9 часов: завтра в Днепре некоторым жителям выключат светУкраїнська Новости Днепра про Не будет 9 часов: завтра в Днепре некоторым жителям выключат светРусский

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