В Днепре на Донецком шоссе нашли тело женщины: что говорят в полиции

Сегодня, 5 апреля, в Днепре на Донецком шоссе обнаружили тело женщины.
Об этом сообщили местные ТГ-каналы.
Мы обратились за комментарием в полицию.
Там нам сообщили, что сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Все обстоятельства выясняются.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре возле дома на Набережной Победы обнаружили труп: комментарий полиции.
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