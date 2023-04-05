В Днепре на Донецком шоссе нашли тело женщины: что говорят в полиции

Обстоятельства устанавливают.

Сегодня, 5 апреля, в Днепре на Донецком шоссе обнаружили тело женщины.

Об этом сообщили местные ТГ-каналы.

Мы обратились за комментарием в полицию.

Там нам сообщили, что сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Все обстоятельства выясняются.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре возле дома на Набережной Победы обнаружили труп: комментарий полиции.

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