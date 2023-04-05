Застрелил ребенка и расчленил брата: в Днепре будут судить серийного убийцу

В Днепре будут судить опасного преступника.

Об этом сообщили в прокуратуре Днепропетровской области.

Так, еще в августе 2022 года мужчина забрался в дом своего знакомого, чтобы украсть его имущество. Впрочем в это время дома был 13-летний пасынок хозяина. Ребенок пытался остановить грабителя, но тот выстрелил в его сторону, а затем несколько раз ударил мальчика ножом. От полученных травм подросток скончался на месте.

Позже убийцу задержали, но как оказалось в ходе следствия, подозреваемый лишил жизни еще нескольких человек.

Задержанный убил и расчленил своего брата, а затем подделал документы, чтобы забрать его квартиру себе. Более того, преступник хотел снова возглавлять местный гаражный кооператив, поэтому решил «ликвидировать» мужчину, занимавшего эту должность. Подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов ножом, а затем спрятал тело в гараже.

Серийный убийца находится под стражей. Если его вину докажут, то он проведет за решеткой всю свою жизнь.

Также в прокуратуре выясняют причастность к этим убийствам родного сына обвиняемого, который мог помочь своему отцу.

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