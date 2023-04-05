“Виховував” солдата кулаками: на Житомирщині судитимуть командира взводу

Тепер "вихователь" може провести за ґратами до 12 років.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо командира взводу однієї з військових частин Житомирщини, який застосував фізичну силу до підлеглого.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, інцидент трапився 11 березня. Молодший лейтенант вирішив «провчити» солдата-строковика, який нібито перебував на військовій службі в стані алкогольного сп’яніння. Проте замість правових методів впливу він вирішив застосувати силу. Командир завдав юнаку кілька ударів по тулубу. В результаті потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження.

«Виховну бесіду» зафільмували, а відео опублікували в мережі.

15 березня військовому повідомили про підозру та відсторонили від займаної посади.

Молодший лейтенант свою провину визнав. Його обвинувачують у застосуванні насильства щодо підлеглого, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

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