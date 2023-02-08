Воевал и имеет орден «За мужество»: что известно о новом руководителе ОВА Сергее Лысаке - Днепр Инфо
Воевал и имеет орден «За мужество»: что известно о новом руководителе ОВА Сергее Лысаке
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Сегодня 11:54

Вчера указом Президента Украины новым главой Днепропетровской областной военной администрации был назначен Сергей Лысак. Журналисты dnepr.info собрали все, что известно о новом главе ОВА.
Новости Днепра про Воевал и имеет орден «За мужество»: что известно о новом руководителе ОВА Сергее Лысаке

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В июле 2022 года он стал руководителем областного Управления СБУ, а до этого – занимал аналогичную должность в Житомирской области на протяжении с 2020 по середину 2022 года.

Про нового главу ОВА известно не очень много. Ему 37 лет. В СБУ работает с 2001 года.  По некоторым данным, ранее был сотрудником одного из спецподразделений службы безопасности Украины. До 2020 занимал должность первого заместителя областного управления в Житомире. До этого в 2014-2015, а также в 2017 году воевал в зоне АТО. В 2014 году был награжден орденом «За мужество» III степени – за личное мужество и героизм, проявленный в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину занимался обороной Житомирской области.

25 марта прошлого года получил звание бригадного генерала.

Напомним, 24 января этого года Валентин Резниченко был уволен с поста главы Днепропетровской ОВА. А 3 февраля бывший руководитель администрации сложил с себя депутатские полномочия в областном совете, куда он был избран во время выборов 2020 года. Резниченко возглавлял администрацию дважды. Сначала с 2015 по 2019 годы, а потом с декабря 2020 по январь 2022.

 

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Новости Днепра про Воевал и имеет орден «За мужество»: что известно о новом руководителе ОВА Сергее ЛысакеУкраїнська Новости Днепра про Воевал и имеет орден «За мужество»: что известно о новом руководителе ОВА Сергее ЛысакеРусский

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