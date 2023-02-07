Паук-птицеед, амадина, пасека и щенок йорка: что жители Днепра хотят принять в дар

Такие сообщения можно найти на досках объявлений в Интернете. Но при этом, в дар готовы взять не всех собачек, кошечек или птичек, а домашних животных строго определенных пород, возраста и т.п. Журналисты dnepr.info собрали самые необычные объявления из категории «приму в дар в Днепре».
Примут в дар в Днепре пауков-птицеедов, эублефаров, бананоедов. У автора объявления есть место и корм, а с потенциального дарителя в придачу к пауку террариум и контейнер. «Выкуп и передержка не актуальны», — отмечает любитель птицеедов.
Готовы принять в дар жители Днепра и пасеку и все, что нужно для содержания пчел. Взамен обещают, что пчелы будут под присмотром, в безопасности и «благополучии». Автор объявления готов сам вывезти улики.
Также готовы в Днепре принять в дар и попугаев и амадинов. Автор пишет, что занимается содержанием птиц и может их забрать у тех, кто покидает страну.
Так, принять в дар готовы собаку породы «померанский шпиц» или «французский бульдог», желательно, чтобы это была девочка. Автор объявления пишет, что гарантирует собаке любовь, заботу и добрые руки. Также возможен обмен животного на телефон, правда, какой марки — не уточняется.
Не против жители Днепра принять в дар маленькую собачку – йорка. Автор объявления отмечает, что в дар примут «только молодую девочку (можно стерилизованную) или щенка».
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