Павук-птахоїд, амадіна, пасіка та щеня йорка: що жителі Дніпра хочуть прийняти як дарунок

Через ситуацію в країні багато жителів Дніпра вже залишили свої будинки, або готуються виїхати. У багатьох є тварини чи інші домашні вихованці, яких часто господарі не хочуть або не можуть взяти з собою. У Дніпрі готові допомогти людям і дати притулок їхнім звірам чи птахам, але не як перетримка, а прийняти домашнього вихованця як подарунок.

Такі повідомлення можна знайти на дошках оголошень в Інтернеті. Але при цьому, в якості подарунка готові взяти не всіх собачок, кішечок або пташок, а домашніх тварин тільки певних порід, віку і т.п. Журналісти dnepr.info зібрали найнезвичайніші оголошення з категорії «прийму в дарунок у Дніпрі».

Приймуть у дарунок у Дніпрі павуків-птахоїдів, еублефарів, бананоїдів. У автора оголошення є місце і корм, а з потенційного дарувальника на додаток до павука потрібен тераріум та контейнер. «Викуп і перетримка не є актуальними», – зазначає любитель птахоїдів.

Готові взяти в дар мешканці Дніпра пасіку та все, що потрібно для утримання бджіл. Натомість обіцяють, що бджоли будуть під наглядом, у безпеці та «благополуччі». Автор оголошення готовий сам вивезти вулики.

Також готові у Дніпрі взяти в дар і папуг та амадинів. Автор пише, що займається утриманням птахів і може їх забрати у тих, хто залишає країну.

Так, взяти в дар готові собаку породи «померанський шпіц» чи «французький бульдог», бажано, щоб це була дівчинка. Автор оголошення пише, що гарантує собаці любов, турботу та добрі руки. Також можливий обмін тварини на телефон, щоправда, якої марки – не уточнюється.

Не проти мешканці Дніпра взяти в дарунок маленьку собачку – йорка. Автор оголошення зазначає, що в дар візьмуть «тільки молоду дівчинку (можна стерилізовану) або цуценя».

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