Рельсы посреди дороги: как раньше выглядела улица Шевченко в Днепре (ФОТО)

Ранее в Днепре работал трамвайный маршрут №2. Передвигался он почти по центру. Часть маршрута сохранилась и ныне, но в более сокращенном и «модернизированном» варианте.
Выезжал с улицы Исполкомовской, двигался к Троицкой площади по улице Шевченко, где доезжал до Короленко, а затем на Святослава Хороброго и далее двигался по нынешнему маршруту №5 до завода.
Линия №2 появилась в начале 1900-х годов, со временем видоизменялся и закончил свое существование в начале 1970-х годов. Разворот и тупик трамвая был в районе нынешнего Екатеринославского бульвара.
«По этому маршруту ходили необычные для того времени, старые трамваи. В них были лавки по бокам, полы тоже были деревянные, а звук сигнала был похож на колокольчик. На других маршрутах трамваи были новее», — делится воспоминаниями в социальной сети Facebook жительница Днепра Виктория Авдеева.
В разное время по этим трамвайным рельсам ездили разные маршруты. По улице Шевченко проходили трамваи №10, 12 и 14.
Сегодня на месте, где проходили трамвайные рельсы – асфальт, и ничего, кроме фото не напоминает о том, что по этим улица проходил электрический коммунальный транспорт.
фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск», блог Артема Костюка
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