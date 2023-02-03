Рельсы посреди дороги: как раньше выглядела улица Шевченко в Днепре (ФОТО)

Днепр меняется не только в архитектурном плане, но и «дорожном». Ранее по городу работало гораздо больше трамвайных маршрутов, чем сейчас. Рельсы проходили практически по каждой крупной улице в центре города. Одна из линий проходила по нынешней улице Шевченко, мимо Троицкой церкви и улицы Короленко.

Ранее в Днепре работал трамвайный маршрут №2. Передвигался он почти по центру. Часть маршрута сохранилась и ныне, но в более сокращенном и «модернизированном» варианте.

Выезжал с улицы Исполкомовской, двигался к Троицкой площади по улице Шевченко, где доезжал до Короленко, а затем на Святослава Хороброго и далее двигался по нынешнему маршруту №5 до завода.

Линия №2 появилась в начале 1900-х годов, со временем видоизменялся и закончил свое существование в начале 1970-х годов. Разворот и тупик трамвая был в районе нынешнего Екатеринославского бульвара.

«По этому маршруту ходили необычные для того времени, старые трамваи. В них были лавки по бокам, полы тоже были деревянные, а звук сигнала был похож на колокольчик. На других маршрутах трамваи были новее», — делится воспоминаниями в социальной сети Facebook жительница Днепра Виктория Авдеева.

В разное время по этим трамвайным рельсам ездили разные маршруты. По улице Шевченко проходили трамваи №10, 12 и 14.

Сегодня на месте, где проходили трамвайные рельсы – асфальт, и ничего, кроме фото не напоминает о том, что по этим улица проходил электрический коммунальный транспорт.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск», блог Артема Костюка

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