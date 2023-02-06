Названы самые востребованные специалисты в Днепре и их зарплаты: это не айтишники

Самыми востребованными специалистами в Днепре являются те, кто работает в сфере продажи и закупок. За последний месяц на портале было опубликовано 670 вакансий. В основном ищут менеджеров по продажам. Старт зарплат в сфере от 11 тыс грн, средняя 20 тыс грн, а представленный в вакансиях максимум составляет 35 тыс грн.
638 вакансий за последние 30 дней появилось в сфере обслуживания. Старт зарплат тут от 8 тыс грн, средняя составляет 13,9, а публикуемый работодателями максимум – 20 тыс грн. Ищут: инженеров, поваров, домработник, мойщиков, уборщиков, барменов.
На третьем месте по популярности – специалисты в категории «Медицина и фармацевтика». Их работу оценивают в среднем в 15 тыс грн. Минимальная сумма, «озвученная» работодателями в вакансиях – 9 тыс грн, максимум – 30 тыс грн. За последний месяц в отрасли опубликовано 312 вакансий, в основном ищут фармацевтов, провизоров и медицинских представителей.
На четвертом месте по популярности те, кто разбирается в логистике и внешне-экономической деятельности предприятий. Старт зарплат в этой отрасли от 10 тыс грн, максимум, представленный в вакансиях – 28 тыс грн, а средняя зарплата – 15 тыс грн. Чаще всего ищут: менеджеров по закупкам, курьеров, бухгалтеров, диспетчеров и логистов. Всего в этом «разделе» вакансии за последний месяц
Пятое место досталось администраторам и руководителям среднего звена. Средняя зарплата на такой работе – 17,5 тыс грн. старт – от 9 тыс грн и максимум, который указывают работодатели в вакансиях – это 37 тыс грн. Требуются региональные менеджеры по продажам, администраторы в частную школу, мастера цехов, управляющие производством. Всего за месяц появилось 381 вакансия в этой отрасли.
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