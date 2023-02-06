Печное отопление, фруктовые деревья и родники: как выглядит дача за 35 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

Поздняя зима и начало весны – время, когда на рынке недвижимости активнее всего продаются дачи. Будущие владельцы хотят уже летом начать работать на грядках и собирать урожай фруктов с деревьев. В Днепре купить дачу можно как по цене среднего авто, так и довольно дешево. Все зависит от пожеланий покупателя и цели покупки. Журналисты dnepr.info собрали подборку самых недорогих дач на продажу в Днепре.

Самая дешевая дача в нашей подборке находится в тупике Игрени и стоит 35 тыс грн. Площадь участка – 6 соток, на территории есть небольшой одноэтажный дом, который требует ремонта. В нем нет света, воды, но есть погреб. Дача находится в садовом товариществе.

44 тыс грн обойдется также дача на Игрени, но с более обустроенным домом и санузлом во дворе. Площадь участка – все те же 6 соток. Она также находится в садовом товариществе. В доме есть печка, погреб, проведен свет. На соседнем участке есть колодец. Рядом – проходят трубы для полива, но они не подведены. На самом участке есть плодовые деревья, виноград и смородина, а также место с печкой типа мангала для шашлыков и сарай с садовыми инструментами.

78 тыс грн стоит дача в поселке «Ясный». На участке в 7 соток есть двухэтажный дом с тремя комнатами. В доме есть электричество, во дворе – колодец и удобства.

За 93,5 тыс грн можно купить дачу на реке Сура. Участок 10 соток, на территории дом на две комнаты. Новому хозяину достанется мебель и техника. В доме есть свет, подогрев воды, санузел на участке. Есть возможность подключиться к центральному водопроводу. На этой даче растут фруктовые деревья, орехи, виноград, ягоды, неподалеку родники.

112 тыс грн стоит дача в районе Таромского в Днепре. Площадь участка 7,5 соток. На территории есть дом с печкой, санузел во дворе. На улице, где расположена дача, проходит газ и центральный водопровод, если новый хозяин захочет – может провести все коммуникации в дом. На участке растут плодовые деревья.

Столько же обойдется дача в Сухачевке. Площадь участка практически такая же самая, 7,7 соток. Рядом есть река, лес. На участке стоит кирпичный дом с электрокотлом. Насчет удобств – ничего не сказано.

За 142 тыс грн можно купить дачу в районе Игрени в Днепре. На территории в 6 соток земли стоит небольшой дом. Обогревается с помочью печки, есть электричество и проведен интернет. На территории участка также есть летняя кухня, землянка, клетки для птицы, место для авто. Дом новому хозяину достанется вместе с мебелью.

Почти 150 тыс грн обойдется дача в Новокодацком районе Днепра. Участок 6 соток. На территории есть дом с погребом. Отапливается дровами. Рядом река, лес, есть вода для полива и проведен Интернет.

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