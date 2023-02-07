История самого масштабного землетрясения в Днепре 1977 года: возможно ли повторение

Особенно землетрясение ощущалось на верхних этажах многоквартирных домов. В зоне Вранча подземные толчки были с магнитудой 7,5 баллов по шкале Рихтера, а в Днепре они ощущались на 4 — 5 баллов. В домах горожан звенела посуда и раскачивались люстры, мебель. Тогда в Днепре больше всего пострадал нынешний парк Зеленый Гай. Старая лестница деформировалась и раскололась и долгое время жители города проходили мимо этих «последствий» пока парк не был реконструирован.
Но наиболее сейсмически активным в нашей области является город Кривой Рог. Там, вместе с природным тектоническим компонентом имеет место еще и техногенный. Так, в июле 2010 года техногенное землетрясение произошло на одной из шахт в Кривом Роге. Подземные толчки разной силы были зафиксированы в этом городе в 2013, а также в 2017 году. Но причина их осталась неизвестной.
Осенью 2016 года зону Вранча снова трясло. Толчки были мощностью до 7 баллов по шкале Рихтера. В Днепропетровской области отголосок землетрясения составил около 2-3 баллов. Такие толчки могли разбудить домашних животных, а вот люди могли их даже не заметить.
Еще одно небольшое землетрясение в области было зафиксировано в феврале 2018 года. Тогда толчки доходили до 3 баллов по шкале Рихтера. Сильнее всего их почувствовали жители Кривого Рога.
Последний раз землетрясение фиксировали в области в январе прошлого года. Толчки магнитудой 3,3 балла были в Кривом Роге.
После вчерашнего землетрясения в Турции, сегодня в нескольких уголках мира были также зафиксированы подземные толчки. По словам сейсмолога Александра Кендзеры, в Украине сильные землетрясения, которые могут почувствовать жители Днепра генерирует в основном зона Вранча. Но землетрясение в Турции возникло в том же сейсмоактивном поясе к которому принадлежит и наша страна. Поэтому, подобное может произойти и у нас. В основной зоне риска Крым и Одесса.
Во время землетрясения нужно покинуть здание, но при этом запрещено пользоваться лифтом. Если выйти нет возможности – нужно стать в проеме внутренних дверей, под несущей стеной или в углу комнаты, подальше от окон. Если толчки застали во время движения в автомобиле – нужно остановить машину, открыть дверь и дожидаться окончания землетрясения.
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