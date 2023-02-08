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  • Воював і має орден «За мужність»: що відомо про нового керівника ОВА Сергія Лисака

Воював і має орден «За мужність»: що відомо про нового керівника ОВА Сергія Лисака

Сьогодні 11:54
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Учора указом Президента України новим головою Дніпропетровської обласної військової адміністрації було призначено Сергія Лисака. Журналісти dnepr.info зібрали все, що про нього відомо.
Новости Днепра про Воював і має орден «За мужність»: що відомо про нового керівника ОВА Сергія Лисака

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У липні 2022 року він став керівником обласного Управління СБУ, а до цього – обіймав аналогічну посаду на Житомирщині протягом 2020-го до середини 2022 року.

Про нового главу ОВА відомо не дуже багато. Йому 37 років. У СБУ працює із 2001 року. За деякими даними, раніше був співробітником одного із спецпідрозділів служби безпеки України. До 2020 року обіймав посаду першого заступника обласного управління у Житомирі. До цього у 2014-2015, а також у 2017 році воював у зоні АТО. У 2014 році був нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня – за особисту мужність та героїзм, виявлений у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну займався обороною Житомирської області. 25 березня минулого року отримав звання бригадного генерала.

Нагадаємо, 24 січня цього року Валентина Резніченка було звільнено з посади голови Дніпропетровської ОВА. А 3 лютого колишній керівник адміністрації склав із себе депутатські повноваження в обласній раді, куди його було обрано під час виборів 2020 року. Резніченко очолював адміністрацію двічі. Спочатку з 2015 по 2019 роки, а потім із грудня 2020 по січень 2022 року.

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Новости Днепра про Воював і має орден «За мужність»: що відомо про нового керівника ОВА Сергія ЛисакаУкраїнська Новости Днепра про Воював і має орден «За мужність»: що відомо про нового керівника ОВА Сергія ЛисакаРусский

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