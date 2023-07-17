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Весь день будет ясно и солнечно: прогноз погоды в Днепре на 17 июля

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Весь день будет ясно и солнечно: прогноз погоды в Днепре на 17 июля

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре будет весь день держаться ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +17°. До обеда столбики термометра будут показывать до +29°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 17 июля: 

  • Андреевский дождь предвещает богатый урожай.
  • Много ос летает — зимой будет морозно.
  • Облака кучные — к теплой погоде.
  • Какая погода 17 июля — такой она будет и 11 августа (в Калинник).
  • Рано пожелтели листья — к ранней осени и зиме.
  • Гром особенно громко гремит — скоро пойдет град.
  • Куры прячутся в курятнике при первых каплях дождя — к затяжным ливням.
  • В лесу много ягод — зима будет суровой.
  • Ласточки задевают крыльями поверхность воды — к дождю.

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