Весь день буде ясно та сонячно: прогноз погоди у Дніпрі на 17 липня
Весь день буде ясно та сонячно: прогноз погоди у Дніпрі на 17 липня
Сьогодні 06:15
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Парасолька сьогодні не знадобиться!
За прогнозами синоптиків, у Дніпрі весь день триматиметься ясна погода.Без опадів! Вранці температура повітря +17°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +29°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.
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