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Весь день буде ясно та сонячно: прогноз погоди у Дніпрі на 17 липня

Сьогодні 06:15
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Парасолька сьогодні не знадобиться!

Новости Днепра про Весь день буде ясно та сонячно: прогноз погоди у Дніпрі на 17 липня

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі весь день триматиметься ясна погода. Без опадів! Вранці температура повітря +17°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +29°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 17 липня:

  • Багато ос літає — узимку буде морозно.
  • Хмари купчасті – до теплої погоди.
  • Рано пожовтіло листя — до ранньої осені та зими.
  • Грім особливо голосно гримить – скоро піде град.
  • У лісі багато ягід – зима буде суворою.

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Новости Днепра про Весь день буде ясно та сонячно: прогноз погоди у Дніпрі на 17 липняУкраїнська Новости Днепра про Весь день буде ясно та сонячно: прогноз погоди у Дніпрі на 17 липняРусский

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