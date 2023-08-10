В Желтых Водах на пожаре чуть не погиб мужчина: его спасли ГСЧС-ники

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло в квартире, расположенной на восьмом этаже 9-этажного жилого дома.
Пожар локализовали в 15:13 и ликвидировали в 15:15. Огонь повредил домашнее имущество в комнате на площади 2 кв. м.
Во время тушения возгорания пожарные обнаружили в квартире 36-летнего мужчину. Его вывели на свежий воздух и передали медикам, которые установили, что спасенный не нуждается в госпитализации.
К тушению пожара привлекли 8 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
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