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В Желтых Водах на пожаре чуть не погиб мужчина: его спасли ГСЧС-ники

Сегодня 06:45
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Вчера, 9 августа, в 14:59 на линию «101» сообщили о возгорании в одной из квартир многоэтажки, расположенной на улице Авангардской в Желтых Водах.
Новости Днепра про В Желтых Водах на пожаре чуть не погиб мужчина: его спасли ГСЧС-ники

Фото условное.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло в квартире, расположенной на восьмом этаже 9-этажного жилого дома.

Пожар локализовали в 15:13 и ликвидировали в 15:15. Огонь повредил домашнее имущество в комнате на площади 2 кв. м.

Во время тушения возгорания пожарные обнаружили в квартире 36-летнего мужчину. Его вывели на свежий воздух и передали медикам, которые установили, что спасенный не нуждается в госпитализации.

К тушению пожара привлекли 8 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

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