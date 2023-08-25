В Желтых Водах мужчина избил знакомого и оставил его умирать в лифте

24 августа около 8:00 в полицию позвонили жители одной из многоэтажек в Желтых Водах. Они сообщили, что в лифте лежит избитый мужчина.
Как выяснили правоохранители, накануне 45-летний потерпевший находился в гостях у одного из жителей данного подъезда. Между мужчиной и еще одним гостем возникла драка, в результате которой потерпевший получил телесные повреждения. Пострадавшего просто оставили в лифте умирать.
Его госпитализировали в больницу. Он находится в реанимации.
Полицейские установили и задержали злоумышленника. Им оказался 38-летний местный житель. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 121 УКУ.
Продолжается следствие.
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