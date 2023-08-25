Будут судить жителя Днепра, который систематически насиловал 7-летнюю девочку

В Днепре будут судить мужчину, который насиловал несовершеннолетних.

В суд отправили дело днепрянина, подозреваемого в сексуальном насилии над малолетними.

Как выяснили следователи, мужчина жил в одной квартире с сожительницей своего внука и ее 7-летней дочерью. Когда мама девочки была на работе, обвиняемый насиловал ребенка. Это продолжалось в течение длительного времени.

Днепрянин также совершил развратные действия в отношении 8-летней подружки девочки, которая пришла в гости к семье. После этого ребенок рассказал об этом своим родителям, вызвавшим полицию.

По результатам следственных мероприятий и допроса девочек с использованием методики «Зеленая комната», основанной на международных стандартах обращения с несовершеннолетними, информация о совершении противоправных действий мужчины подтвердилась.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи СВ отделения полиции № 1 Днепровского районного управления полиции ГУНП в Днепропетровской области.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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