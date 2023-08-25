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  • У Жовтих Водах чоловік побив знайомого та залишив його помирати у ліфті

У Жовтих Водах чоловік побив знайомого та залишив його помирати у ліфті

Сьогодні 16:10
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Правоохоронці затримали 38-річного зловмисника.

Новости Днепра про У Жовтих Водах чоловік побив знайомого та залишив його помирати у ліфті

24 серпня близько 8:00 до поліції зателефонували мешканці однієї із багатоповерхівок у Жовтих Водах. Вони повідомили, що у ліфті лежить побитий чоловік.

Як з’ясували правоохоронці, напередодні 45-річний потерпілий перебував у гостях в одного із мешканців даного під’їзду. Між чоловіком та ще одним гостем виникла бійка, внаслідок якої потерпілий отримав тілесні ушкодження. Постраждалого просто залишили у ліфті помирати.

Наразі його госпіталізували до лікарні. Він у реанімації.

Поліцейські встановили та затримали зловмисника. Ним виявився 38-річний місцевий мешканець. Йому повідомили про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 121 ККУ.

Триває слідство.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Монастирському острові чоловік встромив ножа в груди відпочивальнику.

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Новости Днепра про У Жовтих Водах чоловік побив знайомого та залишив його помирати у ліфтіУкраїнська

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