У Жовтих Водах чоловік побив знайомого та залишив його помирати у ліфті

24 серпня близько 8:00 до поліції зателефонували мешканці однієї із багатоповерхівок у Жовтих Водах. Вони повідомили, що у ліфті лежить побитий чоловік.
Як з’ясували правоохоронці, напередодні 45-річний потерпілий перебував у гостях в одного із мешканців даного під’їзду. Між чоловіком та ще одним гостем виникла бійка, внаслідок якої потерпілий отримав тілесні ушкодження. Постраждалого просто залишили у ліфті помирати.
Наразі його госпіталізували до лікарні. Він у реанімації.
Поліцейські встановили та затримали зловмисника. Ним виявився 38-річний місцевий мешканець. Йому повідомили про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 121 ККУ.
Триває слідство.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Монастирському острові чоловік встромив ножа в груди відпочивальнику.
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Александра Лучка
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