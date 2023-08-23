В Винницкой области на автодороге Белая Церковь – Кременец столкнулись легковой автомобиль ВАЗ и грузовик DAF.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
В результате ДТП погибли 12 человек, шестеро из которых дети – все они находились в салоне легковушки.
ГСЧС-ники деблокировали погибших из изуродованного авто.
Что стало причиной аварии, будут устанавливать правоохранители.
Читайте также:
Пожалуйста, будьте осторожны с огнем!
Днем 22 августа появилась новость о том, что в реке…
Важная информация!
Пожалуйста, будьте осторожны на воде!