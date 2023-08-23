В Винницкой области столкнулись ВАЗ и фура: погибли 12 человек, в том числе 6 детей, которые были в легковушке - Днепр Инфо
В Винницкой области столкнулись ВАЗ и фура: погибли 12 человек, в том числе 6 детей, которые были в легковушке
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Сегодня 13:10

Ужасная авария произошла вечером 22 августа.

Новости Днепра про В Винницкой области столкнулись ВАЗ и фура: погибли 12 человек, в том числе 6 детей, которые были в легковушке

В Винницкой области на автодороге Белая Церковь – Кременец столкнулись легковой автомобиль ВАЗ и грузовик DAF.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В результате ДТП погибли 12 человек, шестеро из которых дети – все они находились в салоне легковушки.

Новости Днепра про В Винницкой области столкнулись ВАЗ и фура: погибли 12 человек, в том числе 6 детей, которые были в легковушке

Новости Днепра про В Винницкой области столкнулись ВАЗ и фура: погибли 12 человек, в том числе 6 детей, которые были в легковушке

ГСЧС-ники деблокировали погибших из изуродованного авто.

Что стало причиной аварии, будут устанавливать правоохранители.

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Новости Днепра про В Винницкой области столкнулись ВАЗ и фура: погибли 12 человек, в том числе 6 детей, которые были в легковушкеУкраїнська Новости Днепра про В Винницкой области столкнулись ВАЗ и фура: погибли 12 человек, в том числе 6 детей, которые были в легковушкеРусский

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