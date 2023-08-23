На Вінниччині зіткнулися ВАЗ та фура: загинули 12 людей, зокрема 6 дітей, які були в легковику

Жахлива автотроща сталася ввечері 22 серпня.

У Вінницькій області на автодорозі Біла Церква – Кремінець зіткнулися легковий автомобіль ВАЗ та вантажівка DAF.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

У результаті ДТП загинуло 12 осіб, шестеро з яких діти – всі вони перебували в салоні легковика.

ДСНС-ники деблокували загиблих з понівеченого авто.

Що стало причиною аварії, будуть встановлювати правоохоронці.

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