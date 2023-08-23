На Вінниччині зіткнулися ВАЗ та фура: загинули 12 людей, зокрема 6 дітей, які були в легковику

У Вінницькій області на автодорозі Біла Церква – Кремінець зіткнулися легковий автомобіль ВАЗ та вантажівка DAF.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
У результаті ДТП загинуло 12 осіб, шестеро з яких діти – всі вони перебували в салоні легковика.
ДСНС-ники деблокували загиблих з понівеченого авто.
Що стало причиною аварії, будуть встановлювати правоохоронці.
Читайте також:
Автор:
Будь ласка, будьте обережні з вогнем!
Сьогодні у Дніпрі на вулиці Осінній сталася надзвичайна подія.
Вдень 22 серпня з'явилася новина про те, що в річці…
Важлива інформація!