Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На Вінниччині зіткнулися ВАЗ та фура: загинули 12 людей, зокрема 6 дітей, які були в легковику

На Вінниччині зіткнулися ВАЗ та фура: загинули 12 людей, зокрема 6 дітей, які були в легковику

Сьогодні 13:10
просмотров

Жахлива автотроща сталася ввечері 22 серпня.

Новости Днепра про На Вінниччині зіткнулися ВАЗ та фура: загинули 12 людей, зокрема 6 дітей, які були в легковику

У Вінницькій області на автодорозі Біла Церква – Кремінець зіткнулися легковий автомобіль ВАЗ та вантажівка DAF.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

У результаті ДТП загинуло 12 осіб, шестеро з яких діти – всі вони перебували в салоні легковика.

Новости Днепра про На Вінниччині зіткнулися ВАЗ та фура: загинули 12 людей, зокрема 6 дітей, які були в легковику

Новости Днепра про На Вінниччині зіткнулися ВАЗ та фура: загинули 12 людей, зокрема 6 дітей, які були в легковику

ДСНС-ники деблокували загиблих з понівеченого авто.

Що стало причиною аварії, будуть встановлювати правоохоронці.

Читайте також: 

Новости Днепра про На Вінниччині зіткнулися ВАЗ та фура: загинули 12 людей, зокрема 6 дітей, які були в легковикуУкраїнська

Автор:


# # # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі на Прибережній горіли будинок та авто: коментар ДСНС
Новини Дніпра
Сьогодні 09:31
У Дніпрі на Прибережній горіли будинок та авто: коментар ДСНС

Будь ласка, будьте обережні з вогнем!

У Дніпрі вночі спалахнув Chevrolet (ФОТО, ВІДЕО)
Новини Дніпра
Сьогодні 07:15
У Дніпрі вночі спалахнув Chevrolet (ФОТО, ВІДЕО)

Сьогодні у Дніпрі на вулиці Осінній сталася надзвичайна подія.

Двоє врятувалося, а 12-річний хлопчик втонув: деталі трагедії на воді у Кривому Розі від ДСНС
Новини Дніпра
Вчора 19:58
Двоє врятувалося, а 12-річний хлопчик втонув: деталі трагедії на воді у Кривому Розі від ДСНС

Вдень 22 серпня з'явилася новина про те, що в річці…

Чи зміняться тарифи на тепло в новому опалювальному сезоні для мешканців Дніпра
Новини Дніпра
Вчора 17:47
Чи зміняться тарифи на тепло в новому опалювальному сезоні для мешканців Дніпра

Важлива інформація!

Наверх