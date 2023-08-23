В Днепре на Прибрежной горели дом и авто: комментарий ГСЧС

Пожалуйста, будьте осторожны с огнем!

Во вторник, 22 августа, в Днепре на улице Прибрежной произошел пожар.

Там горели одноэтажный дом и припаркованный рядом автомобиль.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 15:06.

Спасатели оперативно прибыли на место и приступили к тушению возгорания. Его локализовали в 15:24 и ликвидировали в 15:43.

Огонь уничтожил вещи домашнего обихода, крышу, перекрытие, а также легковой автомобиль Daewoo Lanos. Общая площадь пожара составила 145 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

К тушению возгорания привлекли 10 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре ночью вспыхнул Chevrolet (ФОТО, ВИДЕО).

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