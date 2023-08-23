В Днепре на Прибрежной горели дом и авто: комментарий ГСЧС

Во вторник, 22 августа, в Днепре на улице Прибрежной произошел пожар.
Там горели одноэтажный дом и припаркованный рядом автомобиль.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 15:06.
Спасатели оперативно прибыли на место и приступили к тушению возгорания. Его локализовали в 15:24 и ликвидировали в 15:43.
Огонь уничтожил вещи домашнего обихода, крышу, перекрытие, а также легковой автомобиль Daewoo Lanos. Общая площадь пожара составила 145 кв. м.
К счастью, никто не пострадал.
К тушению возгорания привлекли 10 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре ночью вспыхнул Chevrolet (ФОТО, ВИДЕО).
Читайте также:
Автор:
Будьте внимательны!
Успейте зарядить телефон!
Дно Каховского водохранилища через два месяца полностью зазеленело.
В Днепре зафиксировали случай заболевания ботулизмом.
Вечная слава!
Все под контролем!
Будьте внимательны!
В Днепропетровской области разыскивают 55-летнего без вести пропавшего Виктора Фомина.
Сегодня в Днепре на улице Осенней произошло чрезвычайное происшествие.
Успейте зарядить телефон!
Зонт сегодня не понадобится!
Дно Каховского водохранилища через два месяца полностью зазеленело.
В Днепре зафиксировали случай заболевания ботулизмом.
Ситуация с девушкой, которая больше недели стоит у столба в центре Днепра, обостряется.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!