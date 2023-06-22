В Воздушных силах рассказали детали ночной атаки ракетами на Днепропетровщину

Ночью 22 июня россияне снова атаковали Кривой Рог.

По данным Воздушных сил, атака была направлена на объекты критической инфраструктуры. Ракеты врага не достигли своих целей в Днепропетровской области. Однако россияне продолжают терроризировать украинцев.

Из бомбардировщиков Ту-22м3 из акватории Азовского моря россияне совершили пуски трех крылатых ракет Х-22, из МиГ-31К – трех аэробалистических ракет Х-47 «Кинжал». Также зафиксированы пуски четырех иранских «шахедов» – три вражеских дрона ликвидировали силы ПВО.

Напомним, по Криворожскому району прилетели ракеты Х-22. Одна из ракет ударила посреди частных домов в Лозоватской общине.

В результате обстрела повреждены 10 частных жилых домов, хозяйственная постройка, 2 гаража, 2 автомобиля, газопровод, водопровод, линии электропередачи. Но люди не пострадали.

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