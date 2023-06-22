В Воздушных силах рассказали детали ночной атаки ракетами на Днепропетровщину

По данным Воздушных сил, атака была направлена на объекты критической инфраструктуры. Ракеты врага не достигли своих целей в Днепропетровской области. Однако россияне продолжают терроризировать украинцев.
Из бомбардировщиков Ту-22м3 из акватории Азовского моря россияне совершили пуски трех крылатых ракет Х-22, из МиГ-31К – трех аэробалистических ракет Х-47 «Кинжал». Также зафиксированы пуски четырех иранских «шахедов» – три вражеских дрона ликвидировали силы ПВО.
Напомним, по Криворожскому району прилетели ракеты Х-22. Одна из ракет ударила посреди частных домов в Лозоватской общине.
В результате обстрела повреждены 10 частных жилых домов, хозяйственная постройка, 2 гаража, 2 автомобиля, газопровод, водопровод, линии электропередачи. Но люди не пострадали.
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