У Повітряних силах розповіли деталі нічної атаки ракетами на Дніпропетровщину

За даними Повітряних сил, атака була спрямована на об’єкти критичної інфраструктури. Ракети ворога не досягли своїх цілей на Дніпропетровщині. Проте росіяни продовжують тероризувати українців.
Із бомбардувальників Ту-22м3 з акваторії Азовського моря росіяни здійснили пуски трьох крилатих ракет Х-22, із МіГ-31К – трьох аеробалістичних ракет Х-47 «Кинджал». Також зафіксовано пуски чотирьох іранських «шахедів» – три ворожі дрони ліквідували сили ППО.
Нагадаємо, по Криворізькому району прилетіли ракети Х-22. Одна із ракет вдарила посеред приватних будинків в Лозуватській громаді.
Внаслідок обстрілу пошкоджено 10 приватних житлових будинків, господарча споруда, 2 гаражи, 2 автомобілі, газопровід, водогін, лінії електропередачі. Але люди не постраждали.
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