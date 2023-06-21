У Дніпрі на три дні змінять маршрут популярні трамваї

У Дніпрі декілька трамваїв змінять свій маршрут.

Про це повідомили в департаменті транспорт ДМР.

У Дніпрі трамваї №18 та №19 змінять маршрут. Причина – ремонт трамвайного переїзду на перехресті проспекту Миру та провулку Фестивального.

Через це вносяться зміни у рух транспорту:

⁃ з 22 червня і до завершення робіт з асфальтування переїзд буде перекрито для руху автотранспорту. Об‘їзд – по вулиці Міхновського або через провулок Вільний.

⁃ 23-25 червня з 09:00 до 19:00 трамваї №18, №19 будуть курсувати скороченим маршрутом до вулиці Передової без заїзду до ж/м Лівобережний-3.

Плануйте маршрут заздалегідь.

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