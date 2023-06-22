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Погода на 22 червня: у Дніпрі ясно та сонячно

Сьогодні 06:15
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Справжнє літо!

Новости Днепра про Погода на 22 червня: у Дніпрі ясно та сонячно

За прогнозами синоптиків, весь день небо у Дніпрі буде ясним, і хмари не затьмарять його своєю присутністю. Без опадів! Вранці температура повітря +18°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +28°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 22 червня:

  • Дощ – восени чекайте на велику кількість грибів;
  • Над водою вранці стелиться туман – на сонячну погоду;
  • Сильна гроза – до поганого збирання сіна.

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Новости Днепра про Погода на 22 червня: у Дніпрі ясно та сонячноУкраїнська Новости Днепра про Погода на 22 червня: у Дніпрі ясно та сонячноРусский

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