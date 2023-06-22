Погода на 22 червня: у Дніпрі ясно та сонячно

За прогнозами синоптиків, весь день небо у Дніпрі буде ясним, і хмари не затьмарять його своєю присутністю. Без опадів! Вранці температура повітря +18°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +28°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.
Народні прикмети на 22 червня:
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