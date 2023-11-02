Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Украине в ближайшее время могут продлить военное положение и мобилизацию: на сколько

В Украине в ближайшее время могут продлить военное положение и мобилизацию: на сколько

Сегодня 09:20
просмотров

Скорее всего, продолжение будет с 15 ноября 2023 года по середину февраля 2024-го. То есть снова на 90 дней.

Новости Днепра про В Украине в ближайшее время могут продлить военное положение и мобилизацию: на сколько

В ближайшее время президент Украины может внести в Верховную Раду законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, скорее всего, это будет продление с 15 ноября 2023 года по середину февраля 2024-го. То есть снова на 90 дней.

Для продления необходимо одобрение Парламента, где голосование запланировано уже на следующую неделю. Это будет уже девятое голосование Парламента за военное положение с начала войны, – отметил нардеп.

Новости Днепра про В Украине в ближайшее время могут продлить военное положение и мобилизацию: на сколько

Читайте также:

Новости Днепра про В Украине в ближайшее время могут продлить военное положение и мобилизацию: на сколькоУкраїнська Новости Днепра про В Украине в ближайшее время могут продлить военное положение и мобилизацию: на сколькоРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

На Днепропетровщине отрезали свет семье переселенцев, где живет две пожилые бабушки
Новости Днепра
Сегодня 10:29
На Днепропетровщине отрезали свет семье переселенцев, где живет две пожилые бабушки

В Днепропетровщине семье переселенцев отрезали свет.

На Днепропетровщине сегодня прогремят взрывы
Новости Днепра
Сегодня 10:00
На Днепропетровщине сегодня прогремят взрывы

Без паники!

На Днепропетровщине мужчина «заработал» более 20 тыс. грн на несуществующих дровах
Новости Днепра
Сегодня 09:00
На Днепропетровщине мужчина «заработал» более 20 тыс. грн на несуществующих дровах

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении.

В Днепре популярный автобус снова будет курсировать по привычному маршруту: подробности
Новости Днепра
Сегодня 08:15
В Днепре популярный автобус снова будет курсировать по привычному маршруту: подробности

Важная информация!

Последние новости

На Днепропетровщине отрезали свет семье переселенцев, где живет две пожилые бабушки
На Днепропетровщине отрезали свет семье переселенцев, где живет две пожилые бабушки

В Днепропетровщине семье переселенцев отрезали свет.

Сегодня 10:29
просмотров
На Днепропетровщине сегодня прогремят взрывы
На Днепропетровщине сегодня прогремят взрывы

Без паники!

Сегодня 10:00
5
просмотров
На Днепропетровщине мужчина «заработал» более 20 тыс. грн на несуществующих дровах
На Днепропетровщине мужчина «заработал» более 20 тыс. грн на несуществующих дровах

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении.

Сегодня 09:00
2
просмотров
В Днепре популярный автобус снова будет курсировать по привычному маршруту: подробности
В Днепре популярный автобус снова будет курсировать по привычному маршруту: подробности

Важная информация!

Сегодня 08:15
5
просмотров
В Кривом Роге произошел пожар в многоэтажке: ГСЧС-ники спасли женщину и ребенка
В Кривом Роге произошел пожар в многоэтажке: ГСЧС-ники спасли женщину и ребенка

В среду, 1 ноября, в 19:17 на линию «101» сообщили о пожаре в одной из многоэтажек на улице Мусоргского города Кривой Рог.

Сегодня 06:55
5
просмотров
В Днепре будет облачно: прогноз погоды на 2 ноября
В Днепре будет облачно: прогноз погоды на 2 ноября

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Сегодня 06:15
5
просмотров
На улице будет теплее, чем дома: в Днепр после резкого похолодания вернется бабье лето
На улице будет теплее, чем дома: в Днепр после резкого похолодания вернется бабье лето

Начало ноября в Днепре отметится бурными метеотанцами.

Вчера 22:01
7
просмотров
Еще в одной области зафиксировали вспышку гепатита А: есть ли угроза для Днепропетровщины
Еще в одной области зафиксировали вспышку гепатита А: есть ли угроза для Днепропетровщины

Еще в одной области зафиксировали гепатит А.

Вчера 21:23
5
просмотров
Сквер Янгеля в Днепре атакуют «художники-неудачники»
Сквер Янгеля в Днепре атакуют «художники-неудачники»

Вандалы в очередной раз поиздевались над сквером Янгеля.

Вчера 20:50
7
просмотров
Фильм режиссера из Днепра о собаках-искателях «потерянных душ» покажут в Германии
Фильм режиссера из Днепра о собаках-искателях «потерянных душ» покажут в Германии

В Германии покажут фильм днепровского режиссера о собаках-искателях из кинологического отряда "Антарес".

Вчера 20:06
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх