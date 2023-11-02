В Украине в ближайшее время могут продлить военное положение и мобилизацию: на сколько

В ближайшее время президент Украины может внести в Верховную Раду законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
По его словам, скорее всего, это будет продление с 15 ноября 2023 года по середину февраля 2024-го. То есть снова на 90 дней.
Для продления необходимо одобрение Парламента, где голосование запланировано уже на следующую неделю. Это будет уже девятое голосование Парламента за военное положение с начала войны, – отметил нардеп.
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