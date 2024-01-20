В Украине в 2024 году существенно вырастут цены на сигареты

Напомним, что с 2018 года в Украине работает семилетний план повышения акциза на табачные изделия на 20% ежегодно, имевший целью в 2025 году выйти на выполнение требований ЕС.
В 2024 году цены вырастут примерно на 20%. Пачка сигарет премиум-класса в скором времени может стоить около 105-110 грн.
Такое удорожание связано с директивой ЕС 2011/64/EU.
По информации obozrevatel, график будет примерно такой:
Помимо оздоровления нации, увеличение цены должно сократить оборот контрабанды между Украиной и странами ЕС.
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