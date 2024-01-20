В Украине в 2024 году существенно вырастут цены на сигареты

В этом году в Украине снова вырастут цены на сигареты.

Напомним, что с 2018 года в Украине работает семилетний план повышения акциза на табачные изделия на 20% ежегодно, имевший целью в 2025 году выйти на выполнение требований ЕС.

В 2024 году цены вырастут примерно на 20%. Пачка сигарет премиум-класса в скором времени может стоить около 105-110 грн.

Такое удорожание связано с директивой ЕС 2011/64/EU.

По информации obozrevatel, график будет примерно такой:

украинские сигареты – с 75,2 до 87 грн за пачку;

медиум-класса – с 81,4 до 93,5 грн;

премиум-класса – с 96,17 до 108 грн.

Помимо оздоровления нации, увеличение цены должно сократить оборот контрабанды между Украиной и странами ЕС.

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