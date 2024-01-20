В Днепропетровской области двое подростков подозреваются в краже скутера

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
Подозреваемые угнали мототранспорт из гаража в частном доме.
Преступление произошло 2 января около 19:40 в с. Павловка Синельниковского района. Открыв калитку со стороны огорода, ребята проникли на частную территорию. После чего открыв дверь гаража, угнали из него мототранспорт, принадлежащий 58-летней потерпевшей, — говорится в сообщении полиции.
После кражи подозреваемые уехали кататься. Сотрудники полиции впоследствии задержали любителей быстрой езды.
Злоумышленниками оказались двое местных подростков: 15 и 16 лет. Несовершеннолетним сообщили о подозрении, продолжается следствие.
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