В Днепропетровской области двое подростков подозреваются в краже скутера

Полиция Синельниковщины объявила подозрения двум несовершеннолетним за кражу скутера.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Подозреваемые угнали мототранспорт из гаража в частном доме.

Преступление произошло 2 января около 19:40 в с. Павловка Синельниковского района. Открыв калитку со стороны огорода, ребята проникли на частную территорию. После чего открыв дверь гаража, угнали из него мототранспорт, принадлежащий 58-летней потерпевшей, — говорится в сообщении полиции.

После кражи подозреваемые уехали кататься. Сотрудники полиции впоследствии задержали любителей быстрой езды.

Злоумышленниками оказались двое местных подростков: 15 и 16 лет. Несовершеннолетним сообщили о подозрении, продолжается следствие.

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