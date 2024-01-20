В Україні у 2024 році суттєво зростуть ціни на цигарки

У цьому році в Україні знову зростуть ціни на цигарки.

Нагадаємо, що з 2018 року в Україні працює семирічний план підвищення акцизу на тютюнові вироби на 20% щороку, що мав на меті у 2025 році вийти на виконання вимог ЄС.

У 2024 році ціни зростуть приблизно на 20%. Пачка цигарок преміум-класу незабаром може коштувати близько 105-110 грн.

Таке подорожчання пов’язано із директивою ЄС 2011/64/EU.

За інформацією obozrevatel, графік буде приблизно такий:

українські сигарети – з 75,2 до 87 грн за пачку;

медіум-класу – з 81,4 до 93,5 грн;

преміум-класу – з 96,17 до 108 грн.

Окрім оздоровлення нації, подорожчання має на меті скоротити обіг контрабанди між Україною та країнами ЄС.

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