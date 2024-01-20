В Україні у 2024 році суттєво зростуть ціни на цигарки

Нагадаємо, що з 2018 року в Україні працює семирічний план підвищення акцизу на тютюнові вироби на 20% щороку, що мав на меті у 2025 році вийти на виконання вимог ЄС.
У 2024 році ціни зростуть приблизно на 20%. Пачка цигарок преміум-класу незабаром може коштувати близько 105-110 грн.
Таке подорожчання пов’язано із директивою ЄС 2011/64/EU.
За інформацією obozrevatel, графік буде приблизно такий:
Окрім оздоровлення нації, подорожчання має на меті скоротити обіг контрабанди між Україною та країнами ЄС.
Читайте також:
Автор:
Якщо ви хочете поїхати в подорож Україною та взяти з…
Представники ТЦК не мають права насильно затримувати людей, вимагати та…
Екстрена медична допомога в Україні - безкоштовна!
Верховна Рада на засіданні 16 січня не змогла ухвалити у…