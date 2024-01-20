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В Україні у 2024 році суттєво зростуть ціни на цигарки

Сьогодні 14:11
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У цьому році в Україні знову зростуть ціни на цигарки.

Новости Днепра про В Україні у 2024 році суттєво зростуть ціни на цигарки

Нагадаємо, що з 2018 року в Україні працює семирічний план підвищення акцизу на тютюнові вироби на 20% щороку, що мав на меті у 2025 році вийти на виконання вимог ЄС.

У 2024 році ціни зростуть приблизно на 20%. Пачка цигарок преміум-класу незабаром може коштувати близько 105-110 грн.

Таке подорожчання пов’язано із директивою ЄС 2011/64/EU. 

За інформацією obozrevatel, графік буде приблизно такий:

  • українські сигарети – з 75,2 до 87 грн за пачку;
  • медіум-класу – з 81,4 до 93,5 грн;
  • преміум-класу – з 96,17 до 108 грн.

Окрім оздоровлення нації, подорожчання має на меті скоротити обіг контрабанди між Україною та країнами ЄС. 

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Новости Днепра про В Україні у 2024 році суттєво зростуть ціни на цигаркиУкраїнська Новости Днепра про В Україні у 2024 році суттєво зростуть ціни на цигаркиРусский

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