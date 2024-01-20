Экс-тренер СК Днепр-1 Кучер подал на клуб в суд за долги: в клубе заявили, что это «даже смешно читать»

Бывший главный тренер СК "Днепр-1" Александр Кучер подал иск в суд на клуб за долги.

Экс наставник Днепра-1 Александр Кучер подал иск в Палату разрешения споров УАФ.

Я подал на них иск в Палату разрешения споров УАФ. Они должны мне зарплату за три месяца и бонусы за второе место в размере 100-150 тысяч долларов, – заявил Кучер в интервью для сайта «Украинский футбол«.

Коммерческий директор клуба Вячеслав Фридман ответил на обвинения.

По словам функционера, в команде существует задолженность по зарплате за 2 месяца перед всей командой, но так продолжается уже много времени.

Футбол рассчитан на целевую аудиторию людей призывного возраста, которые воюют на фронте, донатят на ВСУ, отдавая последние 100-200 гривен, а футболисты в настоящее время получают 15, 20, 25 тысяч долларов, поэтому смешно читать о двухмесячной задолженности. Что в этом случае должен делать болельщик, расплакаться, – ответил Фридман на обвинение.

Перед весенней частью чемпионата днепряне занимают второе место, второй круг начнется 24 февраля. Команда сыграет с идущем последним Минаем.

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