Экс-тренер СК Днепр-1 Кучер подал на клуб в суд за долги: в клубе заявили, что это «даже смешно читать»

Экс наставник Днепра-1 Александр Кучер подал иск в Палату разрешения споров УАФ.
Я подал на них иск в Палату разрешения споров УАФ. Они должны мне зарплату за три месяца и бонусы за второе место в размере 100-150 тысяч долларов, – заявил Кучер в интервью для сайта «Украинский футбол«.
Коммерческий директор клуба Вячеслав Фридман ответил на обвинения.
По словам функционера, в команде существует задолженность по зарплате за 2 месяца перед всей командой, но так продолжается уже много времени.
Футбол рассчитан на целевую аудиторию людей призывного возраста, которые воюют на фронте, донатят на ВСУ, отдавая последние 100-200 гривен, а футболисты в настоящее время получают 15, 20, 25 тысяч долларов, поэтому смешно читать о двухмесячной задолженности. Что в этом случае должен делать болельщик, расплакаться, – ответил Фридман на обвинение.
Перед весенней частью чемпионата днепряне занимают второе место, второй круг начнется 24 февраля. Команда сыграет с идущем последним Минаем.
Читайте также:
Автор:
В Днепре на улице Леонида Стромцова вчера, 19 января, обнаружили…
Сегодня утром спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Теробороны.
Ночью оккупанты снова обстреливали Никопольщину.
В Днепре доцент университета "соблазнился" вяленым мясом и пивом из…
В Днепре на улице Леонида Стромцова вчера, 19 января, обнаружили тело 41-летнего мужчины.
Сегодня утром спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Теробороны.
Ночью оккупанты снова обстреливали Никопольщину.
Хорошего дня, друзья!
В Днепре доцент университета "соблазнился" вяленым мясом и пивом из известного магазина с алкоголем.
В Днепре загорелся двухэтажный дом.
Горе-автовор проехал на украденной машине только несколько метров.
Туманный Днепр поражает.
В четырех областях, среди которых Днепропетровщина, чаще всего фиксируют смерти от угарного газа.
Украинцам показали участников Нацотбора на Евровидение 2024 года.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!