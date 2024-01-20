В Днепре задержан 44-летний мужчина за убийство знакомого

В Днепре на улице Леонида Стромцова вчера, 19 января, обнаружили тело 41-летнего мужчины.

На место были направлены сотрудники полиции.

По предварительной информации, двое знакомых отдыхали в доме подозреваемого.

В них началась словесная перепалка, а впоследствии потасовка. Во время вары хозяин нанес несколько ударов ножей по голове потерпевшего.

После совершения преступления злоумышленник отправился спать в другую комнату. Когда проснулся, покинул место преступления. От полученных травм 41-летний мужчина скончался на месте. – говорится в сообщении полиции.

Мужчину задержали, на месте происшествия полицейские изъяли кухонный нож, которым были нанесены телесные повреждения потерпевшему.

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