В Днепре задержан 44-летний мужчина за убийство знакомого

На место были направлены сотрудники полиции.
По предварительной информации, двое знакомых отдыхали в доме подозреваемого.
В них началась словесная перепалка, а впоследствии потасовка. Во время вары хозяин нанес несколько ударов ножей по голове потерпевшего.
После совершения преступления злоумышленник отправился спать в другую комнату. Когда проснулся, покинул место преступления. От полученных травм 41-летний мужчина скончался на месте. – говорится в сообщении полиции.
Мужчину задержали, на месте происшествия полицейские изъяли кухонный нож, которым были нанесены телесные повреждения потерпевшему.
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