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В Украине могут разрешить выезд за границу еще одной группе населения

Сегодня 21:15
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Кабинет министров планирует разрешить выезд за границу украинцам призывного возраста, которые получили бронирование от призыва. Об этом сообщает министр экономики Юлии Свириденко в интервью Forbes.

Новости Днепра про В Украине могут разрешить выезд за границу еще одной группе населения

По ее словам, Минэкономики уже подготовило проект постановления, который детализирует критерии и порядок организации бронирования от призыва. Сейчас его согласовывают. Документ должны одобрить Минобороны и Генштаб.

«С учетом того, что этот вопрос важный, чувствительный и дискуссионный, он нуждается в согласовании позиций и поиске баланса всех заинтересованных сторон. Сейчас дискуссия в самом разгаре. Как только будет согласована позиция, Министерство экономики выйдет с соответствующей коммуникацией», — рассказала министр.

Она отметила, что если проект постановления утвердят, то процедура єВідрядження потеряет смысл, поскольку забронированные люди смогут без препятствий пересекать границу при условии, что у них будут необходимые документы. Также Минэкономики ведет работу над тем, чтобы перевести бронирование в электронный формат.

«У нас не стоит задача разрешить выезжать всем, наша задача — помочь работающему бизнесу выехать за границу для заключения новых контрактов, соглашений, участия в выставках и так далее», — добавила она.

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