В Украине будет внедрен новый вид уголовного наказания

Зеленский подписал закон №9185, определяющий пробационный надзор, как новое наказание. Согласно этому, правонарушитель не будет находиться в изоляции от общества.
Осужденный должен периодически являться для регистрации, сообщать место жительства, работы или учебы и не выезжать из Украины без согласования с соответствующим органом.
Кроме того, на осужденного могут возложить и другие обязательства.
Такой вид наказания не касается людей, совершивших тяжкие преступления.
Как пишет «Юридический вестник Украины», пробационный надзор теперь может быть применен за такие преступные деяния, как:
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