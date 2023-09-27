В Украине будет внедрен новый вид уголовного наказания

В Украине придумали новый вид наказания.

Зеленский подписал закон №9185, определяющий пробационный надзор, как новое наказание. Согласно этому, правонарушитель не будет находиться в изоляции от общества.

Осужденный должен периодически являться для регистрации, сообщать место жительства, работы или учебы и не выезжать из Украины без согласования с соответствующим органом.

Кроме того, на осужденного могут возложить и другие обязательства.

За какие преступления могут быть назначены пробационный надзор?

Такой вид наказания не касается людей, совершивших тяжкие преступления.

Как пишет «Юридический вестник Украины», пробационный надзор теперь может быть применен за такие преступные деяния, как:

преднамеренное причинение тяжких телесных повреждений при превышении пределов необходимой обороны;

превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего уголовное правонарушение;

преднамеренное легкое телесное повреждение;

побои и пытки;

домашнее насилие;

угрозы убийством;

заражение вирусом иммунодефицита человека или другой неизлечимой инфекционной болезни;

заражение венерической болезнью;

неоказание помощи больному медработником;

насильственное донорство;

эксплуатация детей;

принуждение к вступлению в половую связь;

нарушение порядка финансирования политической партии и предвыборной агитации;

уклонение от уплаты алиментов;

разглашение тайны усыновления;

препятствование профессиональной деятельности журналистов;

грубое нарушение законодательства о труде;

невыплату зарплаты, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат;

нарушение неприкосновенности частной жизни, права на получение образования и на безвозмездную медпомощь;

воровство, грабеж, хулиганство и мошенничество;

незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи и благотворительных пожертвований;

подделка документов;

разглашение банковской тайны;

незаконную порубку, перевозку, хранение и сбыт леса;

за браконьерство;

публичные призывы к совершению теракта;

поругание над могилой;

ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов;

создание или содержание мест разврата и сводничество;

посев или выращивание снотворного мака или конопли;

незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта.

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