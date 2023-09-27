Долетался: над Днепропетровщиной сбили вражеский беспилотник

Спасибо нашим защитникам!

Сегодня утром в Днепропетровской области наши защитники сбили вражеский БПЛА.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Тип беспилотника уточняется.

Утром наши защитники споймали вражескую «птичку». Сбили над Днепропетровщиной беспилотник агрессора. Спасибо, что очищаете небо от российского хлама! – написал Сергей Лысак.`

Обновлено: в воздушном командовании «Схід» сообщили, что БПЛА сбили в Криворожском районе. Предварительно, это был ZALA – беспилотник, предназначенный для ведения разведки.

Сейчас (в 11:41) на Днепропетровщине объявлена воздушная тревога – будьте в безопасных местах!

Обновлено: в 11:57 дали отбой!

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