Долетался: над Днепропетровщиной сбили вражеский беспилотник

Сегодня утром в Днепропетровской области наши защитники сбили вражеский БПЛА.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Тип беспилотника уточняется.
Утром наши защитники споймали вражескую «птичку». Сбили над Днепропетровщиной беспилотник агрессора. Спасибо, что очищаете небо от российского хлама! – написал Сергей Лысак.`
Обновлено: в воздушном командовании «Схід» сообщили, что БПЛА сбили в Криворожском районе. Предварительно, это был ZALA – беспилотник, предназначенный для ведения разведки.
Сейчас (в 11:41) на Днепропетровщине объявлена воздушная тревога – будьте в безопасных местах!
Обновлено: в 11:57 дали отбой!
Читайте также:
Автор:
Без паники!
Сообщение о минировании поступило на электронную почту учебного заведения.
Ремонтные работы продлятся с 6 по 27 октября.
Вчера, 26 сентября, в 23:36 на линию «101» сообщили о…
Современная улица Исполкомовская в Днепре была еще на генеральном плане во время основания города. Рядом с улицей протекала река Половица, которая позже была спрятала в коллектор. Начиналась улица там, где сегодня находится Южный и Екатеринославский бульвары. Часть старинных зданий была…
Важная информация!
В селе Лозоватка Криворожского района мужчина получил химические ожоги, пока ремонтировал автобус.
Движение немного усложнено.
Без паники!
В Украине будут проверять браки на фиктивность.
Самца легко узнать по ярко-красному брюху, который украшен четырьмя круглыми черными пятнами. Самка почти полностью черная, за исключением пучка из охристых волосков на голове.
Сообщение о минировании поступило на электронную почту учебного заведения.
Ремонтные работы продлятся с 6 по 27 октября.
Вчера, 26 сентября, в 23:36 на линию «101» сообщили о пожаре в многоэтажке на улице Горняков в Кривом Роге.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!