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Долетался: над Днепропетровщиной сбили вражеский беспилотник

Сегодня 11:48
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Спасибо нашим защитникам!
Новости Днепра про Долетался: над Днепропетровщиной сбили вражеский беспилотник

Фото условное.

Сегодня утром в Днепропетровской области наши защитники сбили вражеский БПЛА.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Тип беспилотника уточняется.

Утром наши защитники споймали вражескую «птичку». Сбили над Днепропетровщиной беспилотник агрессора. Спасибо, что очищаете небо от российского хлама! – написал Сергей Лысак.`

Новости Днепра про Долетался: над Днепропетровщиной сбили вражеский беспилотник

Обновлено: в воздушном командовании «Схід» сообщили, что БПЛА сбили в Криворожском районе. Предварительно, это был ZALA – беспилотник, предназначенный для ведения разведки.

Новости Днепра про Долетался: над Днепропетровщиной сбили вражеский беспилотник

Сейчас (в 11:41) на Днепропетровщине объявлена воздушная тревога – будьте в безопасных местах!

Обновлено: в 11:57 дали отбой!

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