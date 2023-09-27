Платежки за доставку газа в Днепре: что влияет на стоимость и как не переплатить

Через три дня завершится газовый год, поэтому к жителям Днепра обратились с важным заявлением.

30 сентября завершится газовый год, так что критически необходимо правильно передать показатели счетчика за этот месяц. В противном случае возникнут проблемы с расчетом стоимости доставки газа на следующий год.

В Днепровском филиале Газсети, обслуживающем жителей областного центра и Днепровского района, призывают обязательно передать показатели счетчика с 1 по 5 октября.

Почему это важно?

С 1 января 2024 ежемесячную плату за доставку газа будут рассчитывать, основываясь на объемах потребления за предыдущий «газовый год». Это период с 1 октября 2022 по 30 сентября 2023 года.

Стоимость рассчитают не по прогнозируемым объемам потребления, а по фактическим. То есть, если в течение прошлого года потребитель напалил меньше газа, то и плата за его доставку поползет вниз.

Именно для того чтобы стоимость распределения газа в 2024 году была рассчитана именно на основании ваших фактических, а не прогнозных объемов потребления, крайне важно вовремя передать показания газового счетчика в октябре.

Таким образом, чтобы не переплачивать, нужно своевременно передать показатели счетчиков в октябре.

Куда передавать показатели

С июня днепрян и жителей района обслуживает «Газсети».

Передать показания счетчиков газа специалистам Днепровского филиала «ГАЗСЕТИ» с 1 по 5 октября включительно жители Днепра и Днепровского района могут следующими способами:

1. через «личный кабинет» ООО «ГАЗСЕТИ»: https://my.grmu.com.ua/register

2. в «личном кабинете» Нефтегаза: https://my.gas.ua/login

2. через чат-бот в Viber: https://chats.viber.com/naftogazpostach

3. через чат-бот в Telegram: https://t.me/GASUA_bot

4. отправить СМС-сообщение на короткий номер 4647. Формат: XXXXXXXXX_YYYYY, где XXXXXXXXX – 9 цифр лицевого счета в базе данных поставщика газа, YYYYY – показание счетчика 5 цифр (вносить только черные цифры в запятую. Между лицевым счетом и показанием один пробел, например: 98712345 00123.

5. с помощью электронного адреса [email protected]

6. через голосовое меню IVR (нажав кнопку 2) или дождавшись соединения с оператором Контакт-центра ГК «Нефтегаз Украины» по номерам:

066-300-2-888 (Vodafone);

098-300-2-888 (Kyivstar);

093-300-2-888 (Lifecell);

057-708-01-87 (Укртелеком);

056-747-36-35 (Укртелеком);

056-78-78-104 (Укртелеком);

056-745-50-11 (Укртелеком).

Читайте также:

Українська Русский

Автор: