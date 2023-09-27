В Україні впровадять новий вид кримінального покарання

В Україні вигадали новий вид покарання.

Зеленський підписав закон №9185, що визначає пробаційний нагляд, як нове покарання. Згідно з цим, правопорушник не перебуватиме в ізоляції від суспільства.

Засуджений повинен періодично з’являтися для реєстрації, повідомляти про місце проживання, роботи або навчання та не виїжджати з України без погодження з відповідним органом.

Крім цього, на засудженого можуть покласти й інші зобов’язання.

За які злочини можуть призначити пробаційний нагляд?

Такий вид покарання не стосуватиметься людей, які вчинили тяжкі злочини.

Як пише “Юридичний вісник України”, пробаційний нагляд тепер може бути застосований за такі злочинні діяння, як:

умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони;

перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення;

умисне легке тілесне ушкодження;

побої та мордування;

домашнє насильство;

погрози вбивством;

зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби;

зараження венеричною хворобою;

ненадання допомоги хворому медпрацівником;

насильницьке донорство;

експлуатація дітей;

примушування до вступу в статевий зв’язок;

порушення порядку фінансування політичної партії і передвиборної агітації;

ухилення від сплати аліментів;

розголошення таємниці усиновлення;

перешкоджання професійній діяльності журналістів;

грубе порушення законодавства про працю;

невиплату зарплати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат;

порушення недоторканності приватного життя, права на отримання освіти та на безоплатну меддопомогу;

крадіжку, грабіж, хуліганство і шахрайство;

незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги та благодійних пожертв;

підроблення документів;

розголошення банківської таємниці;

незаконну порубку, перевезення, зберігання і збут лісу;

за браконьєрство;

публічні заклики до вчинення теракту;

наругу над могилою;

ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів;

створення або утримання місць розпусти і звідництво;

посів або вирощування снотворного маку чи конопель;

незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.

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