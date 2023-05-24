В трамвае в Днепре заметили мужчину с огромным ножом в руке (ВИДЕО)

Общественный транспорт иногда довольно странное место, где происходят странные вещи. В среду, 24 мая, в первом трамвае в Днепре заметили мужчину, который ехал с огромным ножом в руке.
На кадрах, опубликованных днепрянами, видно пассажир, держащего в руке лезвие ножа. К счастью, он был спокоен и не бросался с ним на людей. Но зачем ему в трамвае кухонный нож – неизвестно.
Напомним, ранее в трамвае заметили пассажира-романтика, который вез своей любимой куст сирени, а в маршрутке во время мощного ливня в салоне пошел дождь, поэтому люди ехали с зонтиками над головой. Кроме этого, мы рассказывали о том, действуют ли льготы на проезд для школьников Днепра во время каникул.
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