Люди сидять в салоні з парасолею: у Дніпрі дощ пішов просто в маршрутці (ВІДЕО)

Так, на 158-му маршруті дніпрян чекав неприємний сюрприз – вода потрапляла в салон, протікаючи крізь стелю. Деякі пасажири навіть скористалися парасолею, аби не намокнути.
Відповідне відео розповсюдили в місцевих Telegram-каналах.
Авторка ролику за кадром коментувала, що дощ “пішов у маршрутці” саме через проблеми зі стелею, а не через відчинені вікна чи люк – вони були закриті.
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