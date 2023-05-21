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  • Люди сидять в салоні з парасолею: у Дніпрі дощ пішов просто в маршрутці (ВІДЕО)

Люди сидять в салоні з парасолею: у Дніпрі дощ пішов просто в маршрутці (ВІДЕО)

Сьогодні 16:48
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Сьогодні, 21 травня, Дніпро накрили рясні травневі дощі. Не сховатися від непогоди навіть у громадському транспорті.

Новости Днепра про Люди сидять в салоні з парасолею: у Дніпрі дощ пішов просто в маршрутці (ВІДЕО)

Так, на 158-му маршруті дніпрян чекав неприємний сюрприз – вода потрапляла в салон, протікаючи крізь стелю. Деякі пасажири навіть скористалися парасолею, аби не намокнути. 

Відповідне відео розповсюдили в місцевих Telegram-каналах. 

Авторка ролику за кадром коментувала, що дощ “пішов у маршрутці” саме через проблеми зі стелею, а не через відчинені вікна чи люк – вони були закриті. 

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Новости Днепра про Люди сидять в салоні з парасолею: у Дніпрі дощ пішов просто в маршрутці (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про Люди сидять в салоні з парасолею: у Дніпрі дощ пішов просто в маршрутці (ВІДЕО)Русский

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