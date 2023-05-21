Люди сидять в салоні з парасолею: у Дніпрі дощ пішов просто в маршрутці (ВІДЕО)

Сьогодні, 21 травня, Дніпро накрили рясні травневі дощі. Не сховатися від непогоди навіть у громадському транспорті.

Так, на 158-му маршруті дніпрян чекав неприємний сюрприз – вода потрапляла в салон, протікаючи крізь стелю. Деякі пасажири навіть скористалися парасолею, аби не намокнути.

Відповідне відео розповсюдили в місцевих Telegram-каналах.

Авторка ролику за кадром коментувала, що дощ “пішов у маршрутці” саме через проблеми зі стелею, а не через відчинені вікна чи люк – вони були закриті.

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