В Днепре спасают совенятно, на которое напали сойки-разбойницы

Об этом случае рассказала Вероника Конькова, которая занимается спасением пернатых.
По ее словам, крошечный совенок был найден на шестой Победе. Нюша выпал/выпала из гнезда и все бы ничего, родители пернатого докормили бы своего ребенка, но на птенца напали вместе сойки и повредили кожу на крыле.
Рана относительно велика, поэтому пока полечится, а потом поедет в «детский сад» в «Усадьбу Нюшаниково» — учиться всяким совиным умениям и потом пойдет на свободу, — говорит Вероника.
Рядом с Нюшей плюшевый «совозаменитель». Так как птенцы привыкли жить вместе и греться, малышам необходим кто-то рядом, что не унывать.
Напомним, ранее мы рассказывали о военном псе Джеке, которого наградили за хорошую службу. Кроме этого, в Днепре спасатели вытащили из глубокой ямы собаку.
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