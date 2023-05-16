У трамваї в Дніпрі помітили пасажира, який віз своїй коханій цілий кущ бузку (ФОТО)

У Дніпрі помітили романтика, який віз кущ бузку.

У вівторок, 16 травня, у Дніпрі помітили чоловіка з величезним букетом бузку.

Судячи з фото, які ширять в мережі, чоловік зайшов з квітами до вагону 1 трамваю. Містяни припускають, що пасажир віз бузок своїй коханій. Що цікаво, він вирвав не гілочку, не дві, а цілий кущ.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Новомосковську невідомі “розбили” серця на будівлі місцевого РАЦСУ.

Чи можна зривати бузок

З початком сезону цвітіння бузку чимало людей зривають суцвіття та забирають букетики до себе додому. Щоправда, багато хто сумнівається в тому, чи можна це робити. Втім, зривати бузок ніхто не забороняє і це можна робити цілком законно.

Є думка, що гілочки на чагарнику потрібно зривати, бо тоді бузок наступного року буде квітнути пишніше. Насправді, це не так. Зриваючи гілочки, ви травмуєте рослину, на цьому місці утворюється рана, куди може потрапити інфекція і кущ почне чахнути.

Якщо вже дуже хочеться гілочку бузку собі додому, то краще не зривати, а вибрати кущ, де багато квітів та зрізати секатором ті суцвіття, які є зайвими.

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